Асу Алмабаев заработал бонус от UFC за эффектный прием

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев после яркой победы на турнире UFC в Баку над Чарльзом Джонсоном заработал премию от лиги за эффектный прием, передает Kazinform.

На прошедшем в Баку турнире UFC Fight Night: Физиев vs Торрес 27 июня общая сумма выплат участникам официально не разглашается, но ключевые гонорары лидеров и бонусы за лучшие выступления уже известны.

Так, руководство UFC увеличило стандартные бонусы в два раза, наградив четырех бойцов за самые яркие финиши чеками по 100 тыс. долларов. Среди них – Асу Алмабаев за редкий удушающий прием «растяжка Сулоева» в поединке с Чарльзом Джонсоном.

Кроме него эту премию получили Рафаэль Физиев (Азербайджан) за зрелищный нокаут ударом с разворота (wheel kick) во 2-м раунде главного боя против Мануэля Торреса,Абдул-Рахман Яхьяев (Россия) за один из быстрейших нокаутов в истории UFC (на 8-й секунде первого раунда) и Даниил Донченко (Украина) — за эффектный нокаут хай-киком во втором раунде против Теодора Берггрена.

Помимо основных контрактов, все 26 бойцов получили гарантированные выплаты от экипировщика в зависимости от количества проведенных боев в лиге. Новички и бойцы с 1–3 поединками в UFC получили по 4 тыс. долларов, спортсмены с опытом от 4–5 боев получили по 4,5 тыс. долларов, а ветераны с большим количеством поединков (например, Рафаэль Физиев) заработали по этой линии 11 тыс.

На основе официальных данных о бонусах и спонсорских выплатах Venum на турнире UFC в Баку, точный расчет гарантированных надбавок показывает, что Асу Алмабаев гарантированно заработал минимум 104 500 долларов сверх базового гонорара, а Бекзат Алмахан получил дополнительно 4 тыс. долларов спонсорских выплат.

Поскольку UFC официально не раскрывает фиксированные оклады по контрактам, итоговая сумма складывается из базовых выплат (оценки экспертов) и подтвержденных бонусов.

Напомним, что Асу Алмабаев провел свой четвертый бой в лиге, одержал досрочную победу. Бекзат Алмахан уступил Жану Мацумото решением судей, поэтому не получил выплат за победу или финиш, ему положена лишь спонсорская выплата и базовый гонорар за выход.