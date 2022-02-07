Казахстанские боксеры «захватили» ТОП-15 мирового рейтинга

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После стремительного взлета Мейирима Нурсултанова в рейтинге BoxRec в ТОП-15 средневесов теперь сразу четыре боксера из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Лучшим из них на данный момент является Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) — 9-е место. Ниже расположились Канат Ислам (28-0, 22 КО) — 13-е место и, собственно, Мейирим Нурсултанов (16-0, 9 КО) — 14-е место.

Не стоит забывать, что скоро в рейтинг BoxRec должен вернуться Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО): как только станет известна дата его следующего боя, чемпион IBF и IBO с нынешним статусом «неактивен» мигом вернется на первое место в списке лучших средневесов мира.

В отсутствие Головкина лидером рейтинга BoxRec в среднем весе является британский боксер Крис Юбэнк-младший (32-2, 23 КО), хотя на данный момент он не владеет никакими поясами.