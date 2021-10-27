Казахстанские боксеры одержали четвертую победу на старте чемпионата мира

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - В сербском городе Белград проходит чемпионат мира по боксу. Казахстанец, бронзовый призер олимпийских игр-2020 Сакен Бибосынов выиграл олимпийского чемпиона-2016 из Узбекистана Хасанбоя Дусматова, а Нурканат Райыс победил Стефана Савковича из Черногории, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанец Сакен Бибосынов выступает в весовой категории до 51 килограмм. В своем первом же бою он вышел против победителя Олимпиады-2016 и одержал победу единогласным решением судей. Он владел преимуществом практически во всех раундах.

В результате, Сакен Бибосынов вышел в 1/8 финала, а сборная Узбекистана понесла серьезную потерю.

21-летний Нурканат Райыс представляет страну в весовой категории до 75 килограммов. В 1/32 финала Райс сразился с черногорцем Стефаном Савковичем и победил его единогласным решением судей. Таким образом, Нурканат Райс вышел в 1/16 финала и стал четвертым казахстанцем, который успешно стартовал на нынешнем мировом первенстве.

Ранее на старте турнира победы одержали Серик Темиржанов (57 кг) и Аблайхан Жусупов (67 кг).

Полностью состав сборной Казахстана на ЧМ-2021 в Белграде выглядит так: Темиртас Жусупов (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг), Аблайхан Жусупов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурканат Райс (75 кг), Нурбек Оралбай (80 кг), Бек Нурмаганбет (86 кг), Айбек Оралбай (92 кг), Нурлан Сапарбай (+92 кг).



