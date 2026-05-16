Казахстанские боксеры завоевали восемь золотых медалей на ЧА в Узбекистане

В Ташкенте (Узбекистан) завершился чемпионат Азии по боксу среди спортсменов возрастной категории U17, на котором казахстанские боксеры завоевали 16 медалей, передает агентство Kazinform.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет, наши боксеры завоевали 16 медалей: 8 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых.

Чемпионами Азии стали Нурасыл Галым (до 50 кг), Хатшепсут Садвакасова (до 50 кг), Эмир Мухит (до 60 кг), Аяулым Оспанова (до 60 кг), Диана Надырбек (до 75 кг), Алибек Алпамыс (до 80 кг), Сабыржан Сагым (свыше 80 кг) и Жансая Ержан (до 80 кг).

Серебряные медали завоевали Балым Габиткызы (до 60 кг), Мейиржан Жунис (до 63 кг) и Ислам Сулейманоглы (до 66 кг).

Третье место заняли Милана Иншина (до 46 кг), Бекхан Уразбай (до 52 кг), Нурислам Оналбек (до 57 кг), Розалия Вайдеман (до 57 кг) и Айлин Ходжамбердиева (до 70 кг).

Ранее казахстанские боксеры завоевали 24 медали на чемпионате Азии в возрастной категории U15.