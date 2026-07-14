Казахстанские библиотеки определили самые популярные книги для семейного чтения

В Казахстане по итогам первого полугодия 2026 года были определены 10 произведений, которые одинаково интересны представителям разных поколений. Результаты сформированы на основе данных трех республиканских и 17 региональных библиотек, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

В ведомстве отметили, что в Казахстане последовательно развивается культура чтения, в том числе традиция совместного чтения в кругу семьи. Этот формат помогает укреплять связь между поколениями, формировать интерес к литературе у детей и создавать пространство для обсуждения общих ценностей.

Главной книгой для семейного чтения стало произведение Бауыржана Момышулы — «Ұшқан ұя». Его отметили 13 библиотек — это самый высокий показатель среди всех представленных произведений. Произведение «Ұшқан ұя» рассказывает о семье, воспитании, уважении к старшим, национальных традициях и духовных ценностях. Именно поэтому книга остается близкой и понятной представителям разных поколений.

В число наиболее популярных книг для семейного чтения также вошли:

Мухтар Ауэзов — «Абай жолы»

Ыбырай Алтынсарин — «Әке мен бала»

Ильяс Есенберлин — «Көшпенділер»

Кемел Токаев — «Түнде атылған оқ»

Азильхан Нуршаихов — «Махаббат қызық мол жылдар»

Бердибек Сокпакбаев — «Менің атым Қожа»

Шерхан Муртаза — «Ай мен Айша»

Саин Муратбеков — «Жусан иісі»

Сауле Досжан — «Ауылдан шыққан миллионер»

Результаты показывают, что для семейного чтения казахстанцы чаще выбирают произведения о детстве, истории, семейной памяти, нравственных ценностях и национальных традициях, добавили в министерстве.

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