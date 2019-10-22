Казахстанские автопроизводители планируют выйти на российский рынок к 2021 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанские автомобили будут поставляться на российский рынок с 2021 года. Об этом сообщил директор по стратегическому планированию Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Артур Мискарян, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, сейчас в Усть-Каменогорске строится завод «АзияАвто Казахстан», запуск которого запланирован на 2021 год. Производственная мощность этого завода на первом этапе будет составлять 60 тысяч единиц, что позволяет экспортировать автомобили.

«С запуском данного завода казахстанские автомобили будут поставляться на российский рынок. На сегодняшний день казахстанская компания «БипэкАвто - АзияАвто» уже имеет сеть своих автоцентров в России. Ею руководит команда казахстанских менеджеров, но пока в этой российской сети автосалонов продаются автомобили российского производства. Как только запустится завод полного цикла в Усть-Каменогорске, автомобили казахстанского производства станут продаваться в РФ. Об этом уже есть закрепленная договоренность», - добавил Артур Мискарян.

По его словам, казахстанская сеть автосалонов в России развернута в основном в Сибири и дальнем востоке.

«Если говорить о рентабельности продаж автомобилей, то гораздо выгоднее доставить автомобиль из Усть-Каменогорска в Новосибирск, чем из Ижевска и Тольятти в Новосибирск. Таким образом, будут сокращены транспортные расходы. Российские потребители смогут покупать авто казахстанского производства в этих автосалонах по сопоставимой цене либо по цене несколько ниже», - пояснил А. Мискарян.

При этом спикер добавил, что автомобили, которые будут поставляться из Казахстана в Россию, будут облагаться утилизационным сборам, и с точки зрения налога не будет какой-то заметной разницы между автомобилями двух стран.

Отметим, что, по данным «КазАвтоПром», с начала года в Казахстане было произведено 33 500 единиц автотранспортных средств общей стоимостью 229 млрд тенге. Сюда входят легковые, грузовые, автобусные техники, спецмашины и прицепы.