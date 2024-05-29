Казахстанские автоперевозчики смогут доезжать до международных морских портов Китая

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты приняли Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о международных автомобильных перевозках», передает корреспондент агентства Kazinform.

— Китай является одним из основных торговых партнеров Республики Казахстан. Ежегодно наблюдается тенденция роста объемов перевозок грузов автотранспортом между двумя странами, — сказал министр транспорта РК Марат Карабаев, представляя документ перед депутатами.

По данным ведомства, в 2023 году объем перевозок автотранспортом увеличился в два раза по сравнению с 2022 годом и составил 1,8 млн тонн.

Основные перевозимые грузы — оборудование, аппаратура, товары народного потребления, продукты растительного происхождения, текстиль, черные и цветные металлы и т.д.

— Действующее соглашение с китайской страной заключено в 1992 году с учетом возможности перевозочного процесса того времени. Новое Соглашение предусматривает нормы по внедрению информационных технологий и усовершенствованию процесса перевозок, которые предусматривают возможность проезда перевозчиков сторон вглубь территорий двух стран. Тем самым, казахстанские автоперевозчики будут иметь возможность доезжать до крупных грузообразующих городов, а также международных морских портов Китая, — пояснил Марат Карабаев.

Вместе с тем, в соответствии с соглашением, перевозки грузов будут осуществляться на разрешительной основе, которые позволят регулировать паритетное участие перевозчиков сторон на автоперевозках.

Было отмечено, что реализация данного Соглашения будет способствовать дальнейшему развитию перевозок пассажиров и грузов, а также торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Ратификация Соглашения не повлечет за собой дополнительных бюджетных ассигнований.

Ранее сообщалось, что Мажилис ратифицировал соглашение о международных грузовых перевозках в рамках ОТГ