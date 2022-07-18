18 Июля 2022 14:12

Казахстанские авиаперевозчики введут в эксплуатацию новые самолеты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев заявил, что по фактам задержек рейсов Комитет гражданской авиации МИИР РК и Авиационная администрация Казахстана проведет соответствующее расследование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Telegram-канал главы ведомства.

«В последнее время поступают сообщения в дайрект относительно полетов как внутри страны, так и по международным направлениям. Действительно, на сегодняшний день имеет место увеличение пассажиропотока на воздушном транспорте. В свою очередь, это повлияло на цепные задержки рейсов, что вызывает справедливую критику со стороны населения.

Для оперативного решения вопроса поручил казахстанским авиаперевозчикам приобрести новые самолеты. Таким образом, до конца года 14 новых воздушных судов суммарной вместимостью 2,5 тыс. кресел будут введены в эксплуатацию. В частности, 9 самолетов авиакомпанией «SCAT», «Fly Arystan» – 3 и «Air Аstаnа» – 2. Считаю, что эти меры намного увеличат провозную емкость», - сообщил министр.

По словам Каирбека Ускенбаева, спрос на воздушные перевозки растет с каждым годом. Поэтому для удовлетворения растущего спроса и снижения количества задержек рейсов казахстанский парк воздушных судов до 2025 года пополнится на 51 единицу.

«Также учитывая многочисленные жалобы по фактам задержек рейсов, по моему поручению коллегами из Комитета гражданской авиации МИИР РК и Авиационной администрации Казахстана начато соответствующее расследование. Если факт нарушения прав пассажиров при задержке и отмене рейсов будет установлен, авиакомпании будут привлечены к административной ответственности», - резюмировал глава Мининдустрии РК.

Ранее сообщалось, что Комитет гражданской авиации МИИР РК и Авиационная администрация Казахстана проведет проверку в связи с многочисленными обращениями пассажиров в социальных сетях по фактам задержек рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyArystan Алматы - Мале, Нур-Султан-Ташкент и Алматы - Костанай, а также по другим маршрутам.