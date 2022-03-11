Казахстанские авиакомпании не планируют прекращать полеты в аэропорт Актобе - Дастан Малиев

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - АО «Международный аэропорт Алии Молдагуловой» официально заявляет, что воздушная гавань Актобе работает в штатном режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Актобе.

Накануне состоялось рабочее совещание с представителями казахстанских авиакомпаний, Авиационной администрации Казахстана, и Комитета гражданской авиации МИИР РК, также проведен осмотр состояния взлетно-посадочной полосы.

Председатель правления АО «Международный аэропорт Алии Молдагуловой» Дастан Малиев заявил, что авиакомпании «Air Astana», «SCAT» и «Qazaq Air» не планируют прекращать полеты в аэропорт Актобе.

«Критических дефектов на взлетно-посадочной полосе на данный момент нет. Однако, мы продолжаем осуществлять текущий срочный ремонт наиболее уязвимых участков. Все три авиакомпании рассказали, что состояние ВПП удовлетворительное. Они не панируют прекращать полеты в аэропорт Актобе», - сказал Дастан Малиев.

Принято решение о необходимости в срочном порядке провести ремонтные работы и заменить определенные участки полотна.

«Погодные условия не позволяют в полной мере осуществить ремонтные работы, однако, критические дефекты уже устраняются. До 16 марта аэропорт продолжит осуществлять текущие ремонтные работы. Поясним, что Комитетом гражданской авиации были даны конкретные замечания по устранению дефектов. Мы уже работаем в этом направлении. В срок все будет сделано!», - продолжил Д. Малиев.

Ремонтные работы будут осуществляться за счет собственных средств.

«Две недели — это действительно кратчайшие сроки для замены аэродромных плит, светосигнального оборудования и проведения ремонтных работ. Устранение дефектов будет осуществляться за счет аэропорта», - уточнил спикер.

Также спикер уточнил, с какой периодичностью со стороны администрации аэропорта проводится проверка взлетно-посадочной полосы.

«После каждого рейса, аэродромная служба осуществляет проверку взлетно-посадочной полосы для выявления дефектов, в случае обнаружения, принимаются срочные меры по их устранению. Безопасность полетов является приоритетом для аэропорта Актобе. В этой связи, состояние взлетно-посадочной полосы под постоянным контролем», - резюмировал Дастан Малиев.

Ранее сообщалось, что с 17 марта 2022 года до устранения нарушений приостанавливается эксплуатация взлетно-посадочной полосы аэропорта Актобе.