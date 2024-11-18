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    12:38, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Казахстанские авиадиспетчеры будут проходить подготовку на тренажере с ИИ

    Новый учебный тренажерный комплекс запущен в Центре профессиональной подготовки РГП «Казаэронавигация», передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт предприятия.

    Казахстанские авиадиспетчеры будут проходить подготовку на тренажере с ИИ
    Фото: ans.kz

    Учебный комплекс предназначен для первоначальной подготовки и проведения тренировок диспетчеров обслуживания воздушного движения.

    Технические возможности комплекса позволяют имитировать воздушный трафик и наземную обстановку на аэродроме. А искусственный интеллект в ходе обучения может заменить псевдопилота, и на радиосвязь уже будет выходить ИИ. Также в функции последнего входит моделирование виртуальной реальности, что позволит максимально воссоздать реальное рабочее место авиадиспетчера.

    Аэронавигационные карты, загруженные в систему нового учебного тренажерного комплекса, имитируют действующие аэродромы и воздушное пространство Казахстана. На сегодня аналогов данного оборудования в стране нет. 

    Казахстанские авиадиспетчеры будут проходить подготовку на тренажере с ИИ
    Фото: ans.kz

    Тренажерный комплекс «Air Traffic Simulation and Voice Technologies», произведенный в США, создан мировым разработчиком систем моделирования управления воздушным движением UFA Inc. по заказу предприятия Казаэронавигация. Он позволяет не только пройти первоначальную подготовку будущим диспетчерам, но и повысить уровень профессиональных навыков действующих.

    По итогам 2023 года в Центре профессиональной подготовки РГП «Казаэронавигация» тренажерную подготовку прошли 291 человек. За 9 месяцев текущего года аналогичную подготовку прошли 192 человека. Новый тренажер позволит инструкторам Центра обучать вдвое больше будущих и действующих диспетчеров обслуживания воздушного движения.

    К слову, Центр профессиональной подготовки является единственным авиационным учебным центром в Республике Казахстан, который обладает статусом полноправного участника программы ИКАО TRAINAIR PLUS Gold. 

    Ранее специалисты РГП «Казаэронавигация» стали первыми в Казахстане, кто был удостоен престижной международной премии, отмечающей выдающиеся достижения в авиационной сфере.

    Теги:
    Технологии Казахстан Авиация Транспорт Искусственный интеллект Аэропорт Казаэронавигация ИИ Цифровизация
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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