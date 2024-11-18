Казахстанские авиадиспетчеры будут проходить подготовку на тренажере с ИИ

Учебный комплекс предназначен для первоначальной подготовки и проведения тренировок диспетчеров обслуживания воздушного движения.

Технические возможности комплекса позволяют имитировать воздушный трафик и наземную обстановку на аэродроме. А искусственный интеллект в ходе обучения может заменить псевдопилота, и на радиосвязь уже будет выходить ИИ. Также в функции последнего входит моделирование виртуальной реальности, что позволит максимально воссоздать реальное рабочее место авиадиспетчера.

Аэронавигационные карты, загруженные в систему нового учебного тренажерного комплекса, имитируют действующие аэродромы и воздушное пространство Казахстана. На сегодня аналогов данного оборудования в стране нет.

Фото: ans.kz

Тренажерный комплекс «Air Traffic Simulation and Voice Technologies», произведенный в США, создан мировым разработчиком систем моделирования управления воздушным движением UFA Inc. по заказу предприятия Казаэронавигация. Он позволяет не только пройти первоначальную подготовку будущим диспетчерам, но и повысить уровень профессиональных навыков действующих.

По итогам 2023 года в Центре профессиональной подготовки РГП «Казаэронавигация» тренажерную подготовку прошли 291 человек. За 9 месяцев текущего года аналогичную подготовку прошли 192 человека. Новый тренажер позволит инструкторам Центра обучать вдвое больше будущих и действующих диспетчеров обслуживания воздушного движения.

К слову, Центр профессиональной подготовки является единственным авиационным учебным центром в Республике Казахстан, который обладает статусом полноправного участника программы ИКАО TRAINAIR PLUS Gold.

Ранее специалисты РГП «Казаэронавигация» стали первыми в Казахстане, кто был удостоен престижной международной премии, отмечающей выдающиеся достижения в авиационной сфере.