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    17:40, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстанские атлеты борются за медали на чемпионате Азии

    Казахстанские атлеты борются за медали на чемпионате Азии по борьбе
    Фото: United World Wrestling

    В столице Иордании проходит чемпионат Азии по борьбе в категориях до 17 и до 23 лет, в котором принимают участие казахстанские атлеты. Сейчас в копилке казахстанских спортсменов – одно «золото», два «серебра» и 12 бронзовых медалей в личном зачете, а также одна бронзовая медаль в общекомандном зачете, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Чемпионат проходит в Зале Принцессы Сумайи в Молодежном городе Аль-Хусейн в Аммане. В соревновании принимают участие более 450 спортсменов и спортсменок из 20 стран.

    В первой части турнира, которая началась 22 июня, на ковер вышли юниоры в категории до 17 лет в весовых категориях 45, 48, 51, 55, 60, 92 и 110 кг, а также девушки в категориях 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69 и 73 кг.

    В чемпионате по греко-римской борьбе до 17 лет в весовой категории 60 кг победителем стал Досбол Шамиль, который в финале одолел соперника из Узбекистана Фаруха Юлдошева. Также в комплекте – два «серебра» и три «бронзы».

    В женской борьбе до 17 лет казахстанские спортсменки удостоились шести бронзовых медалей.

    Казахстанские спортсменки выступили не столь удачно, в итоге заняв четвертое общекомандное место с 130 очками. Более успешными оказались их визави из Индии (220 очков), Китая (162) и Японии (156).

    Во вторник, 25 июня, проходят соревнования по вольной борьбе до 17 лет. К этому часу обладателями бронзовых медалей уже стали Бекдаулет Акимжан, Амир Оразбаев и Бейбарыс Ергали в категориях 65, 71 и 80 кг.

    Вечером состоятся финальные поединки, начало – в 21.00 по местному времени (23.00 по казахстанскому времени).

    Результаты соревнования на сегодня

    Греко-римская борьба:

    • Нұрдәулет Кұмарұлы– «бронза» в весовой категории 45 кг
    • Едиге Толеутаев – «бронза» (51 кг)
    • Досбол Шамиль – «золото» (60 кг)
    • Данияр Қанағатбек – «бронза» (65 кг)
    • Еркебұлан Анапия– «серебро» (80 кг)
    • Адилет Тойшы – «серебро» (92 кг)

    Женская борьба:

    • Сания Солтангали – «бронза» (49 кг)
    • Мадхия Усманова – «бронза» (53 кг)
    • Анна Стратан – «бронза» (57 кг)
    • Улдана Тилеухан – «бронза» (65 кг)
    • Зейнеп Еламас – «бронза» (69 кг)
    • Акбота Кадир – «бронза» (73 кг)

    Вольная борьба:

    • Бекдаулет Акимжан – «бронза» (65 кг)
    • Амир Оразбаев - «бронза» (71 кг)
    • Бейбарыс Ергали – «бронза» (80 кг)

    Соревнования в старшей категории - до 23 лет - начнутся 27 июня.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Иордания Борьба
    Арсен Утешев
    Автор
    Арсен Утешев
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