Казахстанские атлеты борются за медали на чемпионате Азии

В столице Иордании проходит чемпионат Азии по борьбе в категориях до 17 и до 23 лет, в котором принимают участие казахстанские атлеты. Сейчас в копилке казахстанских спортсменов – одно «золото», два «серебра» и 12 бронзовых медалей в личном зачете, а также одна бронзовая медаль в общекомандном зачете, передает корреспондент агентства Kazinform.

Чемпионат проходит в Зале Принцессы Сумайи в Молодежном городе Аль-Хусейн в Аммане. В соревновании принимают участие более 450 спортсменов и спортсменок из 20 стран.

В первой части турнира, которая началась 22 июня, на ковер вышли юниоры в категории до 17 лет в весовых категориях 45, 48, 51, 55, 60, 92 и 110 кг, а также девушки в категориях 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69 и 73 кг.

В чемпионате по греко-римской борьбе до 17 лет в весовой категории 60 кг победителем стал Досбол Шамиль, который в финале одолел соперника из Узбекистана Фаруха Юлдошева. Также в комплекте – два «серебра» и три «бронзы».

В женской борьбе до 17 лет казахстанские спортсменки удостоились шести бронзовых медалей.

Казахстанские спортсменки выступили не столь удачно, в итоге заняв четвертое общекомандное место с 130 очками. Более успешными оказались их визави из Индии (220 очков), Китая (162) и Японии (156).

Во вторник, 25 июня, проходят соревнования по вольной борьбе до 17 лет. К этому часу обладателями бронзовых медалей уже стали Бекдаулет Акимжан, Амир Оразбаев и Бейбарыс Ергали в категориях 65, 71 и 80 кг.

Вечером состоятся финальные поединки, начало – в 21.00 по местному времени (23.00 по казахстанскому времени).

Результаты соревнования на сегодня

Греко-римская борьба:

Нұрдәулет Кұмарұлы– «бронза» в весовой категории 45 кг

Едиге Толеутаев – «бронза» (51 кг)

Досбол Шамиль – «золото» (60 кг)

Данияр Қанағатбек – «бронза» (65 кг)

Еркебұлан Анапия– «серебро» (80 кг)

Адилет Тойшы – «серебро» (92 кг)

Женская борьба:

Сания Солтангали – «бронза» (49 кг)

Мадхия Усманова – «бронза» (53 кг)

Анна Стратан – «бронза» (57 кг)

Улдана Тилеухан – «бронза» (65 кг)

Зейнеп Еламас – «бронза» (69 кг)

Акбота Кадир – «бронза» (73 кг)

Вольная борьба:

Бекдаулет Акимжан – «бронза» (65 кг)

Амир Оразбаев - «бронза» (71 кг)

Бейбарыс Ергали – «бронза» (80 кг)

Соревнования в старшей категории - до 23 лет - начнутся 27 июня.