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Казахстанские артисты выступили в главном концертном зале Брюсселя

Арнур Рахимбеков
9 Апреля 2023, 14:54
Казахстанские артисты выступили в главном концертном зале Брюсселя

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В пятницу во Дворце изящных искусств в Брюсселе состоялся концерт казахстанских музыкантов в составе фольклорно-этнографического ансамбля «Туран», тенора Медета Чотабаева, пианиста Дины Меирмановой и виолончелиста Талгара Толкынханулы, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В Посольстве РК в Бельгии отметили, что музыкальный вечер был приурочен к 30-летию дипломатических отношений между Казахстаном и Европейским Союзом и прошёл в рамках мирового турне отечественных артистов.

Приветствуя музыкантов и гостей мероприятия, посол РК Маргулан Баймухан поблагодарил зрителей за искренний интерес к казахской культуре.

Вечер казахстанских артистов собрал многочисленную аудиторию в главном концертном зале столицы Бельгии. Кроме того, казахстанский дипломат поздравил всех с наступающим праздником Пасхи и священным для мусульман месяцем Рамазан.

Программа, насыщенная фольклорной музыкой под аккомпанемент таких старинных музыкальных инструментов, как қыл-қобыз, сыбызғы, даңғыра, шертер и сазсырнай, а также классическими произведениями Нургисы Тлендиева, Абая Кунанбайулы, Даулеткерея Шыгайулы, Джакомо Пуччини, Габриэля Форе, Эрнесто Де Куртиса и Стансилао Гастальдона, была тепло принята публикой, которая в конце вечера удостоила казахстанских артистов бурными овациями.

Многие из гостей, а это – жители Брюсселя, деятели культуры, представители европейских и бельгийских государственных и общественных институтов – впервые услышали традиционную степную музыку и смогли лицезреть национальные казахские костюмы и инструменты.

Особый интерес у слушателей вызвало исполнение артистами и самим автором представленного недавно нового произведения заслуженного деятеля Казахстана, пианиста и композитора Актоты Райымкуловой под названием «Перекрёстки» (Crossroads).

В кулуарах концертного зала пришедшие зрители поделились своими впечатлениями.

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- Сегодня состоялся фантастический концерт. Мне понравилось сегодняшнее исполнение казахской этнической музыки. Это была демонстрация дружбы между казахстанским народом и Европой, сказал житель г.Брюсселя Йозеф Вайенберген.


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