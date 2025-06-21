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    20:10, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстанские артисты стали дипломантами премии Benois de la Danse 2025

    На исторической сцене Большого театра России премии вручили номинантам одной из самых престижных мировых наград в области хореографии — Benois de la Danse 2025, неофициально называемой «Балетным Оскаром», передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

    Казахстанские артисты стали дипломантам премии Benois de la Danse 2025
    Фото: кадр из видео

    Главный балетмейстер театра «Астана Балет», заслуженный деятель Казахстана Мукарам Авахри и ведущий солист Сундет Султанов стали дипломантами данного конкурса. Артисты представили фрагмент «Qash» из резонансного балета «Сакральные танцы» — совместного проекта театра «Астана Балет» и «Almaty Theatre». Постановка, сочетающая современную хореографию и национальные мотивы, вызвала живой отклик в профессиональном сообществе, сообщили в министерстве.

    — Сундет Султанов — дипломант премии в номинации «Лучший танцовщик», выступил в дуэте с заслуженным деятелем Казахстана Айнур Абильгазиной, исполнив отрывок из балета «Декабрьский дождь» словацко-немецкого хореографа Кристины Паулин на музыку Фредерика Шопена и Дэвидсона Джаконелло.

    Сценическое обаяние, внутренний драматизм и филигранная техника исполнения артистов были по достоинству оценены зрительным залом и экспертным сообществом, — говорится в сообщении Минкультуры.

    Участие в фестивале Benois de la Danse — признание высокого уровня казахстанской балетной школы и яркое подтверждение того, что современная хореография Казахстана достойно звучит на международной арене.

    Напомним, ранее казахстанский проект «Свет Салтанат» завоевал серебро на фестивале «Каннские львы».

    Теги:
    Культура Казахстан Астана Балет Балет Россия
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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