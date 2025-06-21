Казахстанские артисты стали дипломантами премии Benois de la Danse 2025

Главный балетмейстер театра «Астана Балет», заслуженный деятель Казахстана Мукарам Авахри и ведущий солист Сундет Султанов стали дипломантами данного конкурса. Артисты представили фрагмент «Qash» из резонансного балета «Сакральные танцы» — совместного проекта театра «Астана Балет» и «Almaty Theatre». Постановка, сочетающая современную хореографию и национальные мотивы, вызвала живой отклик в профессиональном сообществе, сообщили в министерстве.

— Сундет Султанов — дипломант премии в номинации «Лучший танцовщик», выступил в дуэте с заслуженным деятелем Казахстана Айнур Абильгазиной, исполнив отрывок из балета «Декабрьский дождь» словацко-немецкого хореографа Кристины Паулин на музыку Фредерика Шопена и Дэвидсона Джаконелло. Сценическое обаяние, внутренний драматизм и филигранная техника исполнения артистов были по достоинству оценены зрительным залом и экспертным сообществом, — говорится в сообщении Минкультуры.

Участие в фестивале Benois de la Danse — признание высокого уровня казахстанской балетной школы и яркое подтверждение того, что современная хореография Казахстана достойно звучит на международной арене.

Напомним, ранее казахстанский проект «Свет Салтанат» завоевал серебро на фестивале «Каннские львы».