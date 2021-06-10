Казахстанские аграрии стали больше покупать отечественную технику

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Высокий износ тракторного парка отмечает министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом для проведения комплекса весенне-полевых работ по республике, было задействовано 142 тысячи единиц тракторов, 4,3 тыс. высокопроизводительных посевных комплексов, 73 тысячи сеялок, 221 тысяча почвообрабатывающих орудий. Вместе с тем, из имеющихся 142 тысячи тракторов,

75% имеют амортизационные сроки эксплуатации свыше 15 лет, и можно говорить, что практически полноценно участвовали в производственном цикле не более 35 тысяч единиц тракторов (25%), что показывает высокий износ тракторного парка», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

Анализ обновления парка сельхозтехники показывает, что регионы (за исключением Актюбинской области), не достигают минимального технологического уровня обновления 6%. Высокий уровень обновления наблюдается в Актюбинской, Кызылординской и Карагандинской областях, низкий уровень обновления в Алматинской, Западно-Казахстанской и Атырауской областях.

Средний уровень обновления за 2020 год составил 4,1%.

«Для ускорения темпов обновления акиматам областей, необходимо кроме республиканского бюджета привлекать средства из местного бюджета и дополнительно увеличивать нормативы субсидирования (до 50%) приобретения приоритетных видов сельхозтехники, в том числе для кооперативных объединений. Такое нормативное право предусмотрено правилами инвестсубсидирования», - подчеркнул Сапархан Омаров.

В текущем году, по данным главы МСХ, наблюдается повышенный спрос фермеров на отечественную технику. По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, на май отечественными предприятиями произведено более 1,6 тысячи тракторов, что в 3,2 раза больше уровня 2020 года.

«Покупательской способности способствует использование инвестиционной субсидии в качестве первоначального взноса, а также льготные программы кредитования отечественной техники. При этом по некоторым моделям тракторов спрос даже выше производства. Большим спросом у фермеров пользуются трактора отечественной сборки «Кировец», «Версатайл», «Беларус», «Ловол», имеющие более низкую цену в сравнении с техникой аналогичного класса стран дальнего зарубежья», - добавил Сапархан Омаров.

Кроме того, было отмечено, что к уборочной кампании ожидается увеличение производства популярных моделей комбайнов «Акрос» и «Ессил», а также начало производства комбайнов «КЛААС» в Северо-Казахстанской области.

«Ускорению динамики приобретения будет способствовать увеличение норматива инвестсубсидии (до 30% для востребованной техники), утвержденного министерством в начале мая текущего года. За 5 месяцев 2021 года приобретено 8,7 тысячи единиц сельхозтехники на сумму 140,8 млрд тенге с долей отечественной техники на уровне 70%, что больше уровня приобретения за аналогичный период в 2,2 раза. Мы рассчитываем, что к концу года обновление машинно-тракторного парка достигнет уровня в 4,4%, что будет способствовать исполнению поручения Главы государства п о увеличению производительности труда в 2,5 раза», - резюмировал Сапархан Омаров.