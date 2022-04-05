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Казахстанские аграрии предпочитают покупать отечественную сельхозтехнику

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
5 Апреля 2022, 17:28
Казахстанские аграрии предпочитают покупать отечественную сельхозтехнику

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане растет доля приобретения аграриями отечественной сельхозтехники. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если в 2017 году уровень обновления парка сельхозтехники составлял 1,9%, то в 2021 году составил уже 4,3% при минимальном технологическом уровне обновления 6%-8%. Если в 2017 году было приобретено 8,5 тысяч единиц сельхозтехники на сумму в 103 млрд тенге, то в 2021 году 17 тысяч единиц на сумму 260 млрд тенге, то есть увеличение в два раза. В том числе по информации основной лизинговой компании «КазАгроФинанс» в 2017 году было приобретено 2 376 единиц сельхозтехники на сумму 36 млрд тенге, а в 2021 году 7 248 единиц на сумму в 140 млрд тенге – увеличение в три раза», – сказал Айдарбек Сапаров на круглом столе в Сенате.

При этом, по его словам, растет доля приобретения продукции отечественного машиностроения.

«По данным «КазАгроФинанс», в 2021 году доля приобретения сельхозтехники отечественного производства возросла по комбайнам до 79%, по тракторам до 62% от общего объема приобретения техники. По некоторым моделям тракторов спрос даже выше производства. Большим спросом у фермеров сегодня пользуются трактора отечественной сборки – «Кировец», «Версатайл», «Беларусь», - добавил вице-министр.


Фото: investreestr.kurganobl.ru


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