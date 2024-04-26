Казахстанские аграрии могут потерять часть своей земли при продлении аренды — сенатор
О проблемах в правовом регулировании использования земельных участков в своем депутатском запросе рассказал сенатор Талгат Жунусов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Парламентарий отметил, что несколько лет назад для решения проблемы дефицита земли, для фермеров были установлены максимальные размеры земельных участков, доступных для аренды крестьянам. Однако сейчас эти правила негативно сказываются на добросовестных землепользователях, площади земель которых превышают установленные пределы. Учитывая, что они добросовестно пользуются ею уже много лет, вкладывают средства в поддержание ее плодородности, но по факту не могут продлить свое право аренды.
— Требование о предельных размерах земельных участков не должно распространяться на добросовестных землепользователей, которые управляли земельным банком до этого решения Правительства и продление долгосрочной аренды земли должно для них осуществляться без изъятия части земельных участков, превышающих установленные предельные размеры. Производственные затраты зернопроизводителей, а также формирование и обновление ими материально-технической базы основывается на площади земельных участков, находящихся в оперативном управлении. Крайне важно своевременно устранить существующие барьеры, а именно внести соответствующее дополнение в действующее постановление Правительства и предоставить сельхозтоваропроизводителям возможность эффективно работать, — отметил Талгат Жунусов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.