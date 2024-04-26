О проблемах в правовом регулировании использования земельных участков в своем депутатском запросе рассказал сенатор Талгат Жунусов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Парламентарий отметил, что несколько лет назад для решения проблемы дефицита земли, для фермеров были установлены максимальные размеры земельных участков, доступных для аренды крестьянам. Однако сейчас эти правила негативно сказываются на добросовестных землепользователях, площади земель которых превышают установленные пределы. Учитывая, что они добросовестно пользуются ею уже много лет, вкладывают средства в поддержание ее плодородности, но по факту не могут продлить свое право аренды.