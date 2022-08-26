26 Августа 2022 18:30
Казахстанская велогонщица Рината Султанова выиграла медаль Кубка Азии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Велогонщица из Казахстана Рината Султанова стала обладательницей медали на Кубке Азии, который в эти дни проходит в Тайланде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации велоспорта Казахстана.
«Рината Султанова заняла третье место в групповой гонке выбывания на Кубке Азии», — сообщили в Федерации.
На недавно прошедших V Играх исламской солидарности, которые прошли в турецком Конье, казахстанская спортсменка завоевала сразу четыре медали: три золотые в разделах «омниум», «скретч» и индивидуальной гонке преследования, а также бронзовую награду в шоссейной гонке.
Фото: instagram.com/kcfkz/
Читайте также
Новости партнеров
Популярное