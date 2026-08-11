ИИ будет анализировать трудовые книжки и помогать при назначении пенсий в Казахстане

До конца 2026 года Министерство труда и социальной защиты населения планирует внедрить искусственный интеллект еще по пяти направлениям. Об этом сообщил глава ведомства Аскарбек Ертаев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

В частности, в третьем квартале этого года искусственный интеллект планируют начать применять при направлении казахстанцев на активные меры содействия занятости.

— Планируется автоматически оценивать соответствие соискателя, подбирать меры поддержки и формировать индивидуальные рекомендации с учётом профиля и потребностей гражданина, — сообщил Ертаев.

Также ИИ будет применяться при определении степени утраты профессиональной трудоспособности. Планируется анализировать медицинские данные и формировать проект решения с учётом степени утраты трудоспособности.

В четвертом квартале 2026 года ИИ планируют использовать для распознавания отсканированных трудовых книжек. Еще одна модель будет формировать рекомендации при назначении пенсионных выплат по возрасту.

Кроме того, технологии искусственного интеллекта намерены применять в сфере охраны труда. С помощью ИИ планируется анализировать данные и выявлять трудовые риски, связанные с безопасностью и условиями труда на предприятиях страны.

Ранее сообщалось, что до конца 2026 года в Казахстане внедрят систему, согласно которой, искусственный интеллект будет помогать гражданам находить работу с учетом их навыков и рынка труда.