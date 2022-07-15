15 Июля 2022 19:30

Казахстанская теннисистка Путинцева вышла в полуфинал турнира WTA 250

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева провела матч третьего круга грунтового турнира в Будапеште (Венгрия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанская теннисистка провела матч четвертьфинала против украинки Леси Цуренко, которая является 97-й ракеткой мира, и одержала победу во втором сете отказом соперницы от продолжения встречи. Первый сет Путинцева выиграла со счетом 6:0. Во время отказа Цуренко во втором сете счет был 2:0 в пользу казахстанской спортсменки. Встреча продлилась всего 36 минут.

По ходу матча казахстанка не исполнила ни одной подачи навылет и не совершила ни одной двойной ошибки, выиграла пять очков и восемь геймов подряд.

Казахстанка на данный момент находится на 32-й строчке рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация).





Фото: sports.kz



