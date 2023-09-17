Казахстанская теннисистка проиграла в финале турнира WTA в Осаке

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела финальный матч парного разряда турнира в Осаке (Япония), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Вместе с россиянкой Анной Калинской Путинцева сражалась за трофей с немецко-украинским тандемом Анна-Лена Фридзам/Надежда Киченок. Со счетом 6:7(3), 3:6 победу в матче одержали Фридзам и Киченок.

Для Путинцевой это был первый финал парного турнира WTA в карьере. В парном рейтинге WTA Юлия занимает 697-ю строчку, а в одиночном располагается на 88-м месте, являясь второй ракеткой Казахстана.