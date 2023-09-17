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    09:07, 17 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстанская теннисистка проиграла в финале турнира WTA в Осаке

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    Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела финальный матч парного разряда турнира в Осаке (Япония), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Вместе с россиянкой Анной Калинской Путинцева сражалась за трофей с немецко-украинским тандемом Анна-Лена Фридзам/Надежда Киченок. Со счетом 6:7(3), 3:6 победу в матче одержали Фридзам и Киченок.

    Для Путинцевой это был первый финал парного турнира WTA в карьере. В парном рейтинге WTA Юлия занимает 697-ю строчку, а в одиночном располагается на 88-м месте, являясь второй ракеткой Казахстана.


    Теги:
    спортсмены Казахстана Спорт Теннис Главная
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