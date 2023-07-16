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Казахстанская теннисистка Куламбаева выиграла турнир в Риме

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
16 Июля 2023, 02:49
Казахстанская теннисистка Куламбаева выиграла турнир в Риме Фото: пресс-служба Федерации тенниса РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева стала победительницей турнира в Риме (Италия) в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В дуэте с белоруской Юлией Готовко Куламбаева победила в финале колумбийскую пару Юлиана Лисарасо / Мария Паулина Перес Гарсия — 6:4, 6:4.

Призовой фонд этого «челленджера» составлял 60 000 долларов.

Ранее по ходу турнира Жибек Куламбаева и Юлия Готовко также обыграли следующие пары: Анна Роджерс (США) / София Севинг (США) — 6:3, 6:1, Дебора Кьеза (Италия) / Джорджия Педоне (Италия) — 6:3, 6:1, Дия Евтимова (Болгария) / Марин Парто (Франция) — 6:4, 6:2.


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