24 Июня 2022 22:20

Казахстанская таеквондистка завоевала медаль на чемпионате Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская таеквондистка Рита Бакишева выиграла бронзовую медаль на чемпионате Азии в южнокорейском Чхунчхоне, который стартовал сегодня, 24 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Выступающая в весе 46 кг Бакишева турнир начала со второго круга и выиграла его, одолев спортсменку из Кувейта со счетом 2:0. Это дало ей возможность пробиться в полуфинал.

В полуфинальном поединке она уступила сопернице из Таиланда и стала обладательницей бронзовой медали.

Все остальные таеквондисты, выступавшие в первый день чемпионата, не смогли попасть в число призеров.

Азирет Дуйсенбек, выиграв свой первый бой (54 кг), в полуфинале проиграл иорданскому таеквондисту. Фариза Алдангорова (53 кг) и Камила Аимукашева (57 кг) закончили первенство на стартовых поединках.

На данный чемпионат Азии Казахстан отправил 12 спортсменов.