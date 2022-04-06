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    09:28, 06 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстанская таэквондистка заняла первое место в мировом рейтинге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан добился исторического достижения в таэквондо. Казахстанская таэквондистка Жансель Дениз - спортсменка Центрального спортивного клуба Министерства обороны, поднялась на первое место в обновленном мировом рейтинге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Такое в истории казахстанского таэквондо происходит впервые.

    В весовой категории до 73 килограммов у женщин Дениз лидирует с рейтингом 139.81 балла. На втором месте идет россиянка Полина Хан (107.94), на третьем - Да Бинь Ли из Южной Кореи (105.60). В предыдущей версии рейтинга Жансель Дениз занимала четвертое место.

    Самыми значимыми достижениями в карьере Дениз являются серебряная медаль на Азиатских играх 2018 года в Джакарте (Индонезия) и «серебро» в 2017 году на Летней Универсиаде в Тайбэе (Тайвань). Также она является чемпионкой и призеркой различных международных турниров.



    Фото: sports.kz




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