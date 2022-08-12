12 Августа 2022 12:18

Казахстанская таеквондистка стала бронзовым призером Игр исламской солидарности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Она стала третьей в весовой категории свыше 73 килограммов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Казахстанская таеквондистка Жансель Дениз завоевала бронзовую медаль Игр исламской солидарности в Турции.

Первое место у Суде Узунчавдар (Турция). Второе заняла Сельман Вард из Ливана. Иорданка Рама Або-Алруб разделила с Дениз третью ступень пьедестала.

До этого в весе до 54 килограммов Жасурбек Клычов также выиграл «бронзу».

Ранее казахстанская легкоатлетка Кристина Овчинникова выиграла медаль на V Играх исламской солидарности, а казахстанский легкоатлет Михаил Литвин стал обладателем золотой медали игр. Также отметились наградами на играх борцы-вольники, ставшие бронзовыми призерами. Наши гимнасты выиграли сразу четыре медали.

Фото: olympic.kz







