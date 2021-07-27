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Казахстанская таэквондистка проиграла в четвертьфинале Олимпиады-2020
27 Июля 2021 12:50
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Токио продолжаются соревнования по таеквондо. Казахстанская спортсменка Жансель Дениз завершила выступление, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Выступавшая в весе свыше 67 килограммов Жансель Дениз во втором круге встретилась со спортсменкой из Великобритании Бьянкой Уокден.
Встреча закончилась счетом 17:7 в пользу соперницы.
Отметим, Бьянка Уокден - бронзовая призерка Олимпиады-2016 в Рио и трехкратная чемпионка мира. Сейчас она первый номер этого веса.
Ранее было опубликовано расписание выступлений казахстанских атлетов на Олимпиаде-2020 в Токио. Сегодня Казахстан выступит в шести видах спорта.
ФОТО: Сали Сабиров, НОК Казахстана
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