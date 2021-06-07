Казахстанская строительная компания построит самый крупный ГХК в России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская компания АО «НГСК компания «КазСтройСервис» и ООО «Амурский ГХК» (подконтрольная Сибур холдинг) 4 июня подписали договор генерального подряда на строительство установок по производству полиэтилена, производству полипропилена по суспензионной технологии, линейных альфа-олефинов в Амурской области, РФ, передает МИА «Казинформ».

5 июня первый борт доставил передовую группу, состоящую из 280 специалистов в Благовещенск.

Строительство комплекса будет завершено в мае 2024 года.

Амурский газохимический комплекс (АГХК) — совместное предприятие СИБУРа и Sinopec по производству полиэтилена и полипропилена.

Производственная мощность - 2,3 млн тонн полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена в год.

КазСтройСервис - лидирующая казахстанская компания в области проектирования, материально-технического обеспечения, строительства и управления проектами. У компании мощная материально-техническая база с филиалами в Казахстане, Индии, Таиланде и РФ.