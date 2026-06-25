Казахстанская спортсменка завоевала вторую медаль на чемпионате Азии по маунтинбайку
Юлия Ли принесла Казахстану вторую медаль чемпионата Азии по маунтинбайку в Ташкенте (Узбекистан), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
Спортсменка, выступающая в молодежной категории, заняла третье место. Ли взяла бронзу в дисциплине XCO, преодолев дистанцию за 1:24:10.
Победу одержала китаянка Ван Тин. На вторую ступень пьедестала поднялась Гун Сыин (Китай).
Отметим, что Юлия Ли ранее стала бронзовым призером чемпионата Азии в дисциплине XCC.
В прошлом году два серебра завоевала сборная Казахстана на чемпионате Азии по маунтинбайку.