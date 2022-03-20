Казахстанская спортсменка завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по лёгкой атлетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Белграде в эти проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении. Казахстанская спортсменка Надежда Дубовицкая завоевала бронзовую медаль мирового первенства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.

Медаль Надежда Дубовицкая завоевала в прыжках в высоту. По итогам соревнований она показала результат 1 метр 98 см.

Первое место завоевала Ярослава Магучих (Украина). На втором месте расположилась Элеонор Паттерсон из Австралии.

Отметим, что бронзовая награда Дубовицкой - первая за десять лет награда Казахстана в прыжках в высоту.

Напомним, 18 марта стартовал чемпионат мира по легкой атлетике в помещении в Белграде (Сербия).