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    19:18, 19 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанская спортсменка завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по лёгкой атлетике

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Белграде в эти проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении. Казахстанская спортсменка Надежда Дубовицкая завоевала бронзовую медаль мирового первенства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.

    Медаль Надежда Дубовицкая завоевала в прыжках в высоту. По итогам соревнований она показала результат 1 метр 98 см.

    Первое место завоевала Ярослава Магучих (Украина). На втором месте расположилась Элеонор Паттерсон из Австралии.

    Отметим, что бронзовая награда Дубовицкой - первая за десять лет награда Казахстана в прыжках в высоту.

    Напомним, 18 марта стартовал чемпионат мира по легкой атлетике в помещении в Белграде (Сербия).


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