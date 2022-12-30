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Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева вновь стала чемпионкой мира по блицу

30 Декабря 2022, 18:07
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева вновь стала чемпионкой мира по блицу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 18-летняя казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева второй раз подряд стала победителем чемпионата мира по блицу, который прошел в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бибисара в заключительном туре выиграла индийскую шахматистку Харику Дронавалли, а ее главная конкурентка из Китая Тань Чжунъи уступила Хампи Конеру из Индии.

«Я второй год подряд стала чемпионом мира. В прошлом году я выиграла чемпионат очень уверенно, а в этом году - не очень уверенно. Теперь я хочу немного успокоиться, побыть со своей семьей. Я очень соскучилась по ним», - сказала Бибисара на пресс-конференции.

В прошлом году Бибисара Асаубаева выиграла чемпионат мира по блицу в польском городе Варшава и там же заняла второе место по рапиду.

В 2019 году Бибисара Асаубаева стала гроссмейстером среди женщин, а спустя год получила звание международного мастера среди мужчин.

Ранее другая казахстанка Динара Садуакасова стала серебряным призером чемпионата мира по рапиду в Алматы.

Фото: sports.kz


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