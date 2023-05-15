Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
15 Мая 2023, 23:25
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая Фото: instagram.com/kzchessfederation

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 16-летняя шахматистка из Казахстана Алуа Нурманова обыграла действующую чемпионку мира Цзюй Вэньцзюнь из Китая в финале глобальной лиги Pro Chess League, обеспечив победу своей команды Gotham Knights, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации шахмат РК.

В одной команде с Алуа играли гроссмейстера Хикару Накамура, Владимир Федосеев и Шамсиддин Вохидов.

Pro Chess League (PCL) — шахматная лига с призовым фондом в размере 150 000 долларов, которая проходила с 1 февраля по 15 мая.

В главном этапе лиги на вылет играли 16 команд с сильнейшими игроками со всего мира: Магнусом Карлсеном, Хикару Накамурой, Анишем Гири, Фабианой Каруаной, Александром Грищуком, Катериной Лагно и другими.

Алуа Нурманова также сыграла вничью с международными гроссмейстерами Адхибан Баскараном (Индия), Николасом Теодору (Греция), Бенджамином Боком (Нидерланды). Она является членом женской сборной Казахстана, многократной чемпионкой Казахстана, чемпионкой мира среди школьников, вице-чемпионкой мира среди кадетов, чемпионкой Азии среди кадетов.

Ранее 15-летний шахматист из Казахстана Алдияр Ансат (рейтинг FIDE - 2317) выиграл I этап Кубка Республики Казахстан – Kazakhstan Chess Cup, который проходил с 22 по 30 апреля в Астане в рамках матча за звание чемпиона мира 2023 года.
Спорт   Шахматы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
Пожизненно лишенного прав водителя пьяным задержали в Кокшетау
Пожизненно лишенного прав водителя пьяным задержали в Кокшетау
Дожди с грозами пройдут на большей части Казахстана
Дожди с грозами пройдут на большей части Казахстана
Режим ЧС объявили в Уральске из-за аварии в котельной
Режим ЧС объявили в Уральске из-за аварии в котельной
Установлен владелец напавшей на ребенка собаки в Тобыле
Установлен владелец напавшей на ребенка собаки в Тобыле
Казахстанцы стали призерами в серии Кубка мира по параплаванию в Германии
Казахстанцы стали призерами в серии Кубка мира по параплаванию в Германии