Казахстанская сборная по боксу добилась целей на лицензионном турнире в Иордании - Галымбек Кенжебаев

АММАН. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана в полном объеме выполнила поставленные задачи в отборочном турнире в Иордании, где разыгрываются лицензии на участие боксеров из стран Азии и Океании в Олимпийских играх-2020. Главный тренер сборной Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев поделился с корреспондентом МИА «Казинформ» своими впечатлениях от соревнований, а также рассказал о подготовке и выступлении наших спортсменов.

По оценке главного тренера сборной РК Г.Кенжебаева, своими основными соперниками сборная Казахстана считает команду Узбекистана. «Вместе с тем, есть ряд боксеров из других стран. У Южной Кореи, Таиланда, Филиппин и Индии очень подготовленные команды. Серьезно подготовленных бойцов мы наблюдаем из Ирана, Ирака и Иордании – хозяев турнира», - сказал Г.Кенжебаев.

По словам Г.Кенжебаева, бои в турнире в Иордании были зрелищными, так как уровень азиатского бокса за последние годы очень сильно вырос. Например, на Чемпионате мира, который прошел в г.Екатеринбурге, Россия, четверо спортсменов, ставших чемпионами, были из Азии. Большое количество полуфиналистов тоже были из азиатских стран. На этом турнире в Иордании казахстанская команда блестяще выступила и добилась поставленных целей, получив лицензии на ОИ-2020 в восьми весовых категориях, как и планировали изначально. К настоящему времени 8 наших боксеров уже бьются в полуфинале турнира, это означает, что сборная Казахстана выиграла путевку на ОИ-2020 в 8 весовых категориях и 8 наших спортсменов являются обладателями как минимум бронзовой медали на этом турнире.

«Поскольку в этом турнире разыгрываются лицензии на ОИ-2020, наблюдается серьезная конкуренция. В таких соревнованиях, как правило, бывает много неожиданностей, сюрпризов и сенсаций. Например, боксер из Австралии победил боксера из Узбекистана, призера Чемпионата мира. Поэтому наши спортсмены были готовыми к таким неожиданностям, не допускали себе недооценку соперника. Если раньше были т.н. «небоксерские страны», над спортсменами которых наши легко одерживали победу, сейчас уже просто так никого не выиграешь», - рассказал главный тренер сборной Казахстана.

Марат Жакиев, тренер чемпиона мира Бекзата Нурдаулетова, отметил влияние откладывания сроков данного турнира. Турнир должен был пройти еще месяц назад в китайском городе Ухане. Из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом, и ради безопасности и здоровья участников, были отложены сроки турнира. Перенос сроков турнира по каким бы то ни было причинам может негативно сказаться на результативности спортсменов. «Спортсмен входит в пик спортивной формы к конкретной дате, когда должен состояться турнир, а затем организму необходимо давать некоторую передышку. Поэтому могло так случиться, что к следующей дате спортсмен может не иметь того пика формы, который наблюдался месяц назад. Это всех участников касается. Кроме того, из-за отложенных сроков турнира получился разрыв между соревновательными практиками. Я думаю, до Олимпийских игр от боя к бою мы будет набирать эту практику», - рассказал М.Жакиев МИА «Казинформ».

Лицензии на ОИ-2020 на турнире получили Серик Темиржанов в весовой категории до 57 кг, Закир Сафиуллин - до 63 кг, Абылайхан Жусупов – до 69 кг, Абильхан Аманкул – до 75 кг, Бекзат Нурдаулетов – до 81 кг, Василий Левит – до 91 кг, Камшыбек Кункабаев – свыше 91 кг и в женской сборной - Надежда Рябец – до 75 кг.

Сегодня перечисленные боксеры выступают в полуфинальных боях турнира. Два наших боксера – Закир Сафиуллин и Василий Левит вышли в финал. Закир Сафиуллин победил иорданского боксера Мохаммада Мустафу Аль-Касбеха. Василий Левит тоже победил боксера из Иордании Хуссейна Ишаиша.