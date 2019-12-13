Казахстанская продукция поставляется в более чем 120 стран – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественной церемонии вручения премии «Алтын Сапа», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как сказал наш Первый Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев, одно дело провозгласить независимость, совсем другое, гораздо более важное и трудное дело – ее отстоять. За 28 лет под руководством Елбасы был пройден гигантский путь. Индустриализация заложила крепкий каркас экономического развития страны», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, по всей стране введено почти 1,3 тыс. производств.

«Как результат, объем производств в обрабатывающем секторе за последние 10 лет увеличился более, чем в 3 раза. В обрабатывающую промышленность привлечено более 34 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Объем экспорта в секторе вырос на треть и на сегодня составил 165 млрд долларов», - отметил Президент.

«Продукция, произведенная в Казахстане, поставляется в более чем в 120 стран. Ключевыми рынками для нас являются Центральная Азия, страны ЕАЭС, Китая и Евросоюз. По данным Правительства, за последние 8 лет на экспорт выведено 85 новых товарных позиций», - заключил К. Токаев.