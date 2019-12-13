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Казахстанская продукция поставляется в более чем 120 стран – Президент

13 Декабря 2019 12:04
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Казахстанская продукция поставляется в более чем 120 стран – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественной церемонии вручения премии «Алтын Сапа», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Как сказал наш Первый Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев, одно дело провозгласить независимость, совсем другое, гораздо более важное и трудное дело – ее отстоять. За 28 лет под руководством Елбасы был пройден гигантский путь. Индустриализация заложила крепкий каркас экономического развития страны», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, по всей стране введено почти 1,3 тыс. производств.

«Как результат, объем производств в обрабатывающем секторе за последние 10 лет увеличился более, чем в 3 раза. В обрабатывающую промышленность привлечено более 34 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Объем экспорта в секторе вырос на треть и на сегодня составил 165 млрд долларов», - отметил Президент.

«Продукция, произведенная в Казахстане, поставляется в более чем в 120 стран. Ключевыми рынками для нас являются Центральная Азия, страны ЕАЭС, Китая и Евросоюз. По данным Правительства, за последние 8 лет на экспорт выведено 85 новых товарных позиций», - заключил К. Токаев.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Экономика,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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