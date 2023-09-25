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    14:24, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстанская пловчиха Ксения Игнатова вышла в финал Азиады

    Ксения Игнатова
    Фото: olympic.kz.

    Сегодня, 25 сентября, проходит очередной соревновательный день Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР). В рамках утренней программы состоялись квалификационные заплывы в плавании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В плавании на дистанции 50 метров на спине казахстанка Ксения Игнатова с седьмым результатом пробилась в финал, показав 28.95 секунды.

    Диана Тасжанова на дистанции 200 метров вольным стилем показала 2:03.24 - девятое место. Арсен Кожахмет выступил на дистанции 100 метров брассом. Он стал десятым с результатом 1:02,06.

    Сегодня Ксения Игнатова также приняла участие в предварительном заплыве на 200 метров комплексным плаванием. Она преодолела дистанцию за 2:19.13, став десятой.

    Теги:
    Спорт Азиатские игры
    Автор
    Ринат Дусумов
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