Казахстанская пловчиха Ксения Игнатова вышла в финал Азиады

Сегодня, 25 сентября, проходит очередной соревновательный день Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР). В рамках утренней программы состоялись квалификационные заплывы в плавании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В плавании на дистанции 50 метров на спине казахстанка Ксения Игнатова с седьмым результатом пробилась в финал, показав 28.95 секунды.

Диана Тасжанова на дистанции 200 метров вольным стилем показала 2:03.24 - девятое место. Арсен Кожахмет выступил на дистанции 100 метров брассом. Он стал десятым с результатом 1:02,06.

Сегодня Ксения Игнатова также приняла участие в предварительном заплыве на 200 метров комплексным плаванием. Она преодолела дистанцию за 2:19.13, став десятой.