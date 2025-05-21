Казахстанская певица прошла в финал шоу «Голос Азербайджана»

С февраля за право выйти на главную сцену четвертого сезона «Голос Азербайджана – 2025» боролись вокалисты из шести стран: Азербайджана, Казахстана, Грузии, Турции, России и Украины.

Как сообщили в продюсерском центре «ЮНА», единственная участница из Казахстана, Санат полюбилась зрителям и жюри с момента «слепых прослушиваний»: несмотря на скромный опыт выступлений во взрослой категории, девушка уверенно раскрывала свой вокальный потенциал, экспериментируя с репертуаром и жанрами.

Так, минувшей ночью в прямом эфире полуфинала казахстанка исполнила композицию «Mata Hari» из репертуара азербайджанской певицы Самиры Эфенди, которая в 2021 году покорила европейскую публику на 65-м международном конкурсе «Евровидение». Теперь 25 мая Санат выступит на главном шоу проекта.

Сама студентка Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова отмечает, что подготовка к полуфиналу была непростой, но она старалась выложиться по максимуму и не подвести своего наставника.

— Когда узнала, что прошла в финал, эмоции, конечно, переполняли. Этот проект очень важен для меня, и я невероятно благодарна каждому, кто поддерживал меня на этом пути. Я ничего не загадываю, впереди непростая неделя, полная подготовки, и я сделаю все, что в моих силах. А победителя выберут зрители! — отметила Санат Асуат.

Тем не менее рассчитывать на поддержку казахстанцев в голосовании девушке не приходится: проходящий в прямом эфире выбор лучшего участника шоу рассчитан только на голосование с сим-карт азербайджанских провайдеров сети.

Четвертый сезон шоу «Голос Азербайджана - 2025» («Səs Azərbaycan – 2025») стартовал в эфире Общественного телевидения (ITV). Для Санат Асуат это первый музыкальный конкурс во взрослой категории. Наставником казахстанской певицы стал популярный азербайджанский исполнитель, победитель конкурса песни «Евровидение-2011» Эльдар Гасымов.

Ранее сообщалось, что Санат Асуат прошла в полуфинал шоу «Голос Азербайджана».