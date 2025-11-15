Казахстанская нефтехимия в новом цикле мировой трансформации

Главная причина — избыток мощностей, накопленный в последние годы, прежде всего в Китае, реализующем стратегию самообеспечения.

В Европе высокие цены на сырье и электроэнергию, углеродные сборы, закрытие установок Dow, ExxonMobil, Shell и LyondellBasell. Южная Корея и Япония реструктурируют отрасль, консервируя старые заводы. Даже Китай, оставаясь нетто-импортером полиэтилена, уже стал экспортером полипропилена, создавая новый уровень конкуренции в Азии.

На этом фоне устойчивыми остаются лишь те площадки, где сочетаются сырьевые преимущества и современные технологии. И в этом смысле Казахстан оказался на развилке, но с правильным набором решений. За последние годы государственная индустриальная политика сместила фокус от добычи к переработке. Курс, обозначенный президентом Касым-Жомартом Токаевым, предполагает создание производств с высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом.

Нефтегазохимия стала одним из приоритетных направлений новой промышленной стратегии. В 2025 году выпуск нефтегазохимической продукции в стране вырос на 150% по сравнению с прошлым годом, а доля экспортной выручки в отрасли — на десятки процентов. Но куда важнее, что за этими цифрами стоит — постепенное формирование самостоятельной технологической школы.

Одним из центральных проектов здесь стал газохимический комплекс Kazakhstan Petrochemical Industries (KPI) в Атырауской области. Завод, запущенный в 2022 году, уже в течение трех лет стабильно увеличивает объемы выпуска. Только за девять месяцев 2025 года KPI произвёл 135 тысяч тонн полипропилена — на 68% больше, чем годом ранее. Более 128 тысяч тонн реализовано, из них 115 тысяч ушли на экспорт, а внутренние продажи выросли почти вдвое.

Для Казахстана KPI — не просто производственная площадка, а важный элемент промышленной логики: перерабатывать собственное сырье, формировать внутренние цепочки добавленной стоимости и присутствовать на внешних рынках с готовым продуктом.

Свою роль в устойчивости проекта играет и российский СИБУР, стратегический партнер и акционер KPI. Партнерство обеспечивает не только финансовую поддержку, но и технологическую экспертизу: СИБУР обладает уникальным опытом управления крупнотоннажными комплексами — от «ЗапСибНефтехима» до строящегося Амурского ГХК.

— Сегодня в нефтехимии выигрывают не те, кто строит быстрее, а те, кто умеет работать стабильнее, — отметила эксперт Жанар Назарбаева. — Казахстан движется в правильном направлении: формируются производственные цепочки, приходят технологические партнёры, выстраивается логистика. Но устойчивость отрасли определяется не намерениями, а результатами — способностью из года в год подтверждать эффективность не на бумаге, а в реальной экономике.

Этот подход особенно важен сегодня: современные нефтехимические комплексы живут по законам синхронности — инженерной, логистической, рыночной. В эпоху турбулентности именно такая согласованность и становится главным фактором устойчивости.

При этом сама Россия через СИБУР сегодня тоже перестраивает нефтехимию — за счет низких внутренних цен на сырье, масштабных инвестиций в переработку и выхода на рынки Азии. В определённом смысле KPI и российские комплексы образуют единую евразийскую технологическую экосистему, где Казахстан постепенно становится не периферией, а частью центра.

Для страны это не просто промышленный результат, а стратегический сдвиг. Мировой рынок нефти растет все медленнее, а его драйвером становится именно нефтехимия. Казахстан встраивается в этот тренд не декларативно, а через действующие мощности и конкретные цифры. Отрасль, еще недавно считавшаяся вспомогательной, превращается в самостоятельное направление роста — спокойное, технологичное и устойчивое к рыночным колебаниям.