Казахстанская молодежь присоединяется к Глобальному сообществу ЮНЕСКО

Во встрече также приняли участие постоянный представитель РК при ЮНЕСКО Аскар Абдрахманов и председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев.

Были обсуждены вопросы развития сотрудничества между Ассамблеей народа Казахстана и ЮНЕСКО, участие АНК в глобальных инициативах и проектах по развитию межкультурного диалога среди молодежи.

Так, общественное объединение «Ассамблея жастары» подало заявку на вступление в Глобальное молодежное сообщество ЮНЕСКО (GYC) — это инклюзивная платформа, которой руководит «молодежь и для молодежи».

Ее цель — предоставить пространство, которое способствует сотрудничеству между молодежью и межпоколенческому обучению, а также повышает видимость действий и работы молодых деятелей перемен.

Эта инициатива возникла в ходе 11-го Молодежного форума ЮНЕСКО, где 75 молодых людей из всех регионов мира, инициирующих новаторские изменения в своих странах и сообществах в сферах деятельности ЮНЕСКО, собрались, чтобы обсудить наилучшие стратегии по улучшению взаимодействия молодежи с ЮНЕСКО и за ее пределами.

Напомним, что 17 мая в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялся первый в истории айтыс акынов Казахстана и Кыргызстана.