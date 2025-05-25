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    22:55, 24 Май 2025 | GMT +5

    Казахстанская молодежь присоединяется к Глобальному сообществу ЮНЕСКО

    В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялась встреча заместителя генерального директора ЮНЕСКО Лидии Брито с заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана Маратом Азильхановым, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстанская молодежь присоединяется к Глобальному сообществу ЮНЕСКО
    Фото: Арнур Рахимбеков / Kazinform

    Во встрече также приняли участие постоянный представитель РК при ЮНЕСКО Аскар Абдрахманов и председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев.

    Были обсуждены вопросы развития сотрудничества между Ассамблеей народа Казахстана и ЮНЕСКО, участие АНК в глобальных инициативах и проектах по развитию межкультурного диалога среди молодежи.

    Так, общественное объединение «Ассамблея жастары» подало заявку на вступление в Глобальное молодежное сообщество ЮНЕСКО (GYC) — это инклюзивная платформа, которой руководит «молодежь и для молодежи».

    Ее цель — предоставить пространство, которое способствует сотрудничеству между молодежью и межпоколенческому обучению, а также повышает видимость действий и работы молодых деятелей перемен.

    Эта инициатива возникла в ходе 11-го Молодежного форума ЮНЕСКО, где 75 молодых людей из всех регионов мира, инициирующих новаторские изменения в своих странах и сообществах в сферах деятельности ЮНЕСКО, собрались, чтобы обсудить наилучшие стратегии по улучшению взаимодействия молодежи с ЮНЕСКО и за ее пределами.

    Напомним, что 17 мая в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялся первый в истории айтыс акынов Казахстана и Кыргызстана.

    Теги:
    ЮНЕСКО Мировые новости Молодежь
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
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