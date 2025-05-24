Казахстанская молодежь первая в регионе присоединяется к Глобальному молодежному сообществу ЮНЕСКО

В мероприятии приняла участие заместитель генерального директора ЮНЕСКО Лидия Брито, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов, постоянный представитель Республики Казахстан при ЮНЕСКО Аскар Абдрахманов, председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев, Посол дружбы АНК во Франции Малгожата Оборон-Туар и представители молодежи Ассамблеи народа Казахстана.

На круглом столе был представлен опыт Ассамблеи народа Казахстана по развитию молодежных инициатив и межкультурному диалогу в молодежной среде. Члены казахстанской делегации презентовали молодежные проекты Ассамблеи, развивающие социальную, творческую и креативную активность казахстанской молодежи.

В рамках круглого стола также обсуждены вопросы завершения процедуры вступления организации «Ассамблея жастары» в Глобальное молодежное сообщество ЮНЕСКО. Молодежное крыло АНК станет первой организацией региона Центральной Азии, ставшей частью данного сообщества.

Заместитель генерального директора ЮНЕСКО Лидия Брито рассказала Kazinform, что с удовольствием приняла участие в работе круглого стола совместно с делегацией Ассамблеи народа Казахстана.

- Мы очень рады провести конференцию, посвященную Казахстану здесь в ЮНЕСКО. Приятно отметить результаты работы Ассамблеи народа Казахстана с молодежью и отметить празднование 30-летия Ассамблеи. Это возможность продемонстрировать активное сотрудничество между ЮНЕСКО и Казахстаном, а также привлечь внимание к инициативам, которые осуществляет Ассамблея народа Казахстана. Вновь хотелось бы поздравить Ассамблею народа Казахстана с 30-летием, что является великим достижением и с той ролью, которую Ассамблея действительно играет в укреплении единства общества страны. Здесь также много места для молодого поколения, которое будет способствовать миру, - сказала она.

Кроме того, Л.Брито отметила, что ЮНЕСКО поддерживает инициативу казахстанцев по присоединению к молодежной платформе организации. Она добавила, что в этом году в Самарканде будет проводиться 14-й Форум молодежи ЮНЕСКО.

«Мы призываем всех приехать на этот форум. Эта прекрасная возможность для обмена опытом и установлению новых связей» - сказала заместитель Генерального директора ЮНЕСКО.

В ходе мероприятия также состоялась фотовыставка, рассказывающая о работе Ассамблеи народа Казахстана.