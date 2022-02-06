Казахстанская могулистка Юлия Галышева вышла в финал Олимпиады-2022
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Завершился квалификационный отбор в финальную часть соревнований Олимпиады по могулу, по итогам которых казахстанка Юлия Галышева с 9-го места врывается в финал с результатом 69.21, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Другие казахстанские фристайлистки Анастасия Городко, Аяулым Амренова и Олеся Граур завершили соревнования в этой дисциплине.
Отметим, что для попадания в финал казахстанским спортсменкам было необходимо попасть в десятку лучших во второй квалификации.
Финальная часть соревнований в могуле начнётся сегодня вечером в 19:30 по пекинскому времени.
В списке основных фаворитов в женском могуле на зимних Играх в Пекине – французская фристайлистка Перрин Лаффон (олимпийская чемпионка Пхенчхана), японская и австралийская спортсменки Анри Кавамура и Джакара Энтони.
Настрой на победу и шансы спортсменки из Казахстана Юлии Галышевой позитивно оценили в обзоре Международной федерации лыжного спорта (FIS)
«Юлия Галышева, стремящаяся ко второй олимпийской медали, и пара других спортсменок готовы выложится на все сто. Это будет открытая конкуренция среди женщин», - говорится в превью FIS к олимпийским соревнованиям по могулу.
Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана
- Десять случаев заражения COVID-19 выявлено на Олимпиаде в Пекине
- Эпидситуация по КВИ, визит Президента в столицу Китая, Олимпиада-2022, расследование январских событий - обзор недели в Казахстане
- Казахстанский лыжник Виталий Пухкало финишировал 32-м в скиатлоне на Олимпиаде-2022
- Казахстанка завоевала «бронзу» на этапе Кубка мира по фехтованию на шпаге в Киеве
- Сколько заработал Шавкат Рахмонов за победный бой в UFC
- Семь комплектов медалей разыграют во второй день Олимпиады в Пекине
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана