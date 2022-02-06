Казахстанская могулистка Юлия Галышева вышла в финал Олимпиады-2022

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Завершился квалификационный отбор в финальную часть соревнований Олимпиады по могулу, по итогам которых казахстанка Юлия Галышева с 9-го места врывается в финал с результатом 69.21, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Другие казахстанские фристайлистки Анастасия Городко, Аяулым Амренова и Олеся Граур завершили соревнования в этой дисциплине.

Отметим, что для попадания в финал казахстанским спортсменкам было необходимо попасть в десятку лучших во второй квалификации.

Финальная часть соревнований в могуле начнётся сегодня вечером в 19:30 по пекинскому времени.

В списке основных фаворитов в женском могуле на зимних Играх в Пекине – французская фристайлистка Перрин Лаффон (олимпийская чемпионка Пхенчхана), японская и австралийская спортсменки Анри Кавамура и Джакара Энтони.

Настрой на победу и шансы спортсменки из Казахстана Юлии Галышевой позитивно оценили в обзоре Международной федерации лыжного спорта (FIS)

«Юлия Галышева, стремящаяся ко второй олимпийской медали, и пара других спортсменок готовы выложится на все сто. Это будет открытая конкуренция среди женщин», - говорится в превью FIS к олимпийским соревнованиям по могулу.





Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана