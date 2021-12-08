Казахстанская Министерская сессия прошла в США на 23-м Всемирном нефтяном Конгрессе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сессия состоялась в Хьюстоне. Мероприятие было организовано Министерством энергетики Республики Казахстан совместно с Национальным Комитетом Всемирного нефтяного Совета. Сессия прошла в рамках 30-летия Независимости Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Приглашение для проведения мероприятия было направлено министру энергетики РК Магзуму Мирзагалиеву, который от имени Правительства РК направил делегацию во главе с первым вице-министром энергетики РК Муратом Журебековым.

В ходе конференции представители казахстанской делегации подняли такие вопросы как, обеспечение энергетического перехода, декарбонизации, развитие энергетической безопасности, технологий, новые производственные показатели на месторождениях и перспективы международного сотрудничества.

Конференция прошла под модерированием Боба Фрайкланда, главного аналитика по разведке и добыче IHS Markit. Открывал конференцию Мурат Журебеков с темой «Стратегия и перспективы развития нефтегазовой отрасли Казахстана». В приветственном слове вице-министр рассказал о потенциальных областях в энергетическом секторе Казахстана для развития сотрудничества.

Было отмечено, что «к 2030 году Казахстан планирует выйти на уровень более двух миллионов баррелей в день или более 100 миллионов тонн нефти в год, а также годовая добыча газа достигнет около 85 млрд м3 и около 15% возобновляемых источников энергии в общем объеме выработки электроэнергии».

Также Журебеков подчеркнул, что Правительство Казахстана активно поддерживает и создает все условия для повышения инвестиционной привлекательности, проводя серьезные реформы в законодательной базе.

Сессия вызвала большой интерес со стороны глав министерств, международных нефтегазовых организаций, участников национальных комитетов Всемирного нефтяного совета, экспертов.

Национальный комитет ВНС Казахстана в последний раз принимал участие на XXII Конгрессе в 2017 году, который проходил в Стамбуле. В целом, Казахстан участвовал в работе XIX, XX, XXI Конгрессов. В рамках данных Конгрессов были проведены сессии, посвященные Казахстану, а также представлены специальные выставочные стенды.