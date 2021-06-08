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    01:04, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Казахстанская легкоатлетка завоевала олимпийскую лицензию

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Легкоатлетка из Казахстана Мария Овчинникова завоевала лицензию на участие в Олимпийских играх-2020 в Токио по прыжкам в длину с разбега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «На чемпионате Казахстана, который проходит в эти дни на Центральном стадионе, Мария Овчинникова выполнила норматив на Олимпийские Игры в Токио. В лучше своей попытке Мария показала результат 14.34 метров», — сообщили в Федерации легкой атлетики.

    Всего на ЧРК приняли участие 241 легкоатлет со всех регионов страны.

    Напомним, что Олимпийские игры-2020 стартуют 23 июля и завершатся 8 августа 2021 года.



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