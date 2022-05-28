28 Мая 2022 16:21

Казахстанская легкоатлетка завоевала «бронзу» Бриллиантовой лиги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Юджине (США) прошли легкоатлетические состязания в рамках Бриллиантовой лиги Prefontaine Classic (Eugene Diamond League) 2022. Казахстанка Надежда Дубовицкая отметилась медалью на данном турнире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Дубовицкая заняла третье место в прыжках в высоту, показав результат 1,93 м. ⠀

Это первое выступление спортсменки в Бриллиантовой лиге.