19 Июля 2022 18:00

Казахстанская легкоатлетка выступила в марафоне на чемпионате мира в США

ЮДЖИН. КАЗИНФОРМ - В США в рамках чемпионата мира по легкой атлетике, проходящего в штате Орегон, состоялся очередной соревновательной день, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанская легкоатлетка Жанна Мамажанова приняла участие в марафоне. Она преодолела дистанцию за 2:31:15. Это позволило ей занять итоговое 21-е место из 32-х финишировавших спортсменок.

Казахстанка Ольга Сафронова не смогла преодолеть квалификацию в беге на 200 метров. В первом забеге она финишировала седьмой, показав результат 23.50.

Фото: olympic.kz