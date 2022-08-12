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Казахстанская легкоатлетка выиграла медаль Игр исламской солидарности в Турции
12 Августа 2022 01:27

Казахстанская легкоатлетка выиграла медаль Игр исламской солидарности в Турции

КОНЬЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская легкоатлетка Кристина Овчинникова выиграла медаль на V Играх исламской солидарности, которые в эти дни проходят в турецком городе Конья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Кристина Овчинникова бронзовый призер V Исламских игр. Спортсменка показала 1.87 результат в прыжках в высоту», - сообщили в Федерации легкой атлетики Казахстана .

Ранее казахстанский штангист Арли Чонтей стал победителем Игр исламской солидарности в Турции.

Также отметились наградами на V Играх исламской солидарности борцы-вольники , ставшие бронзовыми призерами. Казахстанский легкоатлет Михаил Литвин стал обладателем золотой медали Игр.


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