Казахстанская легкоатлетка вошла в ТОП-10 на этапе «Бриллиантовой лиги»

В Стокгольме (Швеция) состоялся очередной этап «Бриллиантовой лиги». В мировом турнире по легкой атлетике приняла участие казахстанка Ольга Сафронова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

О. Сафронова выступила в беге на 100 метров. В финальном забеге она пробежала дистанцию за 11.65. Этот результат позволил ей занять итоговое восьмое место.

Победу одержала Джина Мариам Басс Биттайе (Гамбия) - 11,15. Следом финишировала Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) - 11,16. Бронзовую медаль завоевала Бриттани Браун (США) - 11,18.