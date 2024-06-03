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    14:51, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстанская легкоатлетка вошла в ТОП-10 на этапе «Бриллиантовой лиги»

    Ольга Сафронова
    Фото: НОК РК

    В Стокгольме (Швеция) состоялся очередной этап «Бриллиантовой лиги». В мировом турнире по легкой атлетике приняла участие казахстанка Ольга Сафронова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    О. Сафронова выступила в беге на 100 метров. В финальном забеге она пробежала дистанцию за 11.65. Этот результат позволил ей занять итоговое восьмое место.

    Победу одержала Джина Мариам Басс Биттайе (Гамбия) - 11,15. Следом финишировала Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) - 11,16. Бронзовую медаль завоевала Бриттани Браун (США) - 11,18.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Легкая атлетика
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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