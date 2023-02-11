Казахстанская легкоатлетка Ольга Сафронова завоевала «серебро» чемпионата Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ольга Сафронова пополнила копилка сборной Казахстана еще одной медалью чемпионата Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Дирекции развития спорта.

«Серебро» домашнего чемпионата Азии завоевала Ольга Сафронова. Казахстанская легкоатлетка дистанцию на 60 метров пробежала за 7.32 секунд и уступила лишь иранской сопернице. Бронзовая медаль досталась спортсменке из Индонезии», - говорится в сообщении.

Ранее «золото» чемпионат Азии завоевала казахстанская легкоатлетка Каролин Чепкоеч Кипкируи.

Фото: kazsports.kz