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    21:41, 10 Февраль 2023 | GMT +6

    Казахстанская легкоатлетка Ольга Сафронова завоевала «серебро» чемпионата Азии

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ольга Сафронова пополнила копилка сборной Казахстана еще одной медалью чемпионата Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Дирекции развития спорта.

    «Серебро» домашнего чемпионата Азии завоевала Ольга Сафронова. Казахстанская легкоатлетка дистанцию на 60 метров пробежала за 7.32 секунд и уступила лишь иранской сопернице. Бронзовая медаль досталась спортсменке из Индонезии», - говорится в сообщении.

    Ранее «золото» чемпионат Азии завоевала казахстанская легкоатлетка Каролин Чепкоеч Кипкируи.

    Фото: kazsports.kz


    Теги:
    Спорт Легкая атлетика для mail.ru
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