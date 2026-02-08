Казахстанская культура вызвала живой интерес в Катаре

Как отмечают в Министерстве культуры и информации Казахстана, мероприятия вызвали интерес у посетителей и способствовали расширению культурного диалога между двумя странами.

Фото: МКИ РК

В рамках дней культуры Казахстана в Катаре основная программа прошла в культурно-историческом центре Дарб Аль-Саги. Посетителям представили выставки декоративно-прикладного искусства, работы дизайнеров с современным прочтением национальных мотивов, а также экспозицию Национального музея Республики Казахстан, вызвавшую большой интерес у гостей.

Фото: МКИ РК

Значительной частью программы стали демонстрации национальных традиций и видов спорта — искусство стрельбы из лука, соколиная охота и традиционная охота с казахскими собаками породы тазы. Эти мероприятия позволили зарубежной аудитории ближе познакомиться с культурой кочевой цивилизации.

Фото: МКИ РК

Особую атмосферу создали концерты казахстанских коллективов: вокальной группы «Mezzo» и этно-фольклорного ансамбля «Жошы», которые представили произведения, объединившие мировую классику и национальное музыкальное наследие.

Фото: МКИ РК

Проведение дней культуры Казахстана в Катаре укрепило культурное сотрудничество и открыло новые возможности для продвижения национального искусства за рубежом.

Фото: МКИ РК

Теперь в ответном формате пройдут дни культуры Катара в Казахстане.

Фото: МКИ РК