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    17:08, 11 Август 2023 | GMT +6

    Казахстанская компания построит контейнерный терминал в грузинском порту Поти

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    Фото: gov.kz
    ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочего визита в Грузию министр индустрии и инфраструктурного развития РК принял участие в церемонии закладки капсулы на месте планируемого строительства контейнерного терминала в порту Поти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК

    Новый инфраструктурный объект на грузинском побережье Черного моря будет построен казахстанской транспортно-логистической инвестиционной группой компаний PTC Holding. Терминал будет способствовать увеличению объемов грузовых перевозок на Транскаспийскоммеждународном транспортном маршруте.

    Строительство портового терминала станет первым казахстанским инфраструктурным проектом, реализуемым в одном из крупнейших портов Грузии.

    Реализация проекта перейдет в активную фазу с сентября 2023 года, строительство начнется в октябре т.г., а ввод в эксплуатацию запланирован в 2024 году. Терминал будет расположен на площади в 8 гектаров, его мощность составит 80 тысяч контейнеров (в 20-тифутовом эквиваленте) в год.

    «Контейнерный терминал позволит казахстанскому и грузинскому бизнесу, и не только, участвовать в формировании грузовых потоков, а также создаст выгодные тарифные условия на данном маршруте. Кроме того, это должно привлечь дополнительные объемы транзитных грузов через Казахстан и Грузию», сказал М. Карабаев в ходе церемонии закладки капсулы.

    Также министр отметил успехи, достигнутые странами в вопросе развития ТМТМ. Он подчеркнул, что Казахстан приложил огромные усилия для расширения своего транзитного потенциала.

    «Введены в эксплуатацию такие крупные инфраструктурные проекты, как казахстанско-китайский логистический центр в порту Ляньюньгана и Сухой порт «Хоргос – Восточные ворота» на границе с КНР, уделено внимание портовой инфраструктуре Актау и Курык на побережье Каспийского моря, построен международный транзитный автокоридор «Западная Европа – Западный Китай». В настоящий момент строятся вторые пути на железнодорожном участке Достык – Мойынты протяженностью 836 км», сообщил руководитель Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    В церемонии закладки капсулы вместе с Маратом Карабаевым приняли участие вице-премьер - министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Грузии Малик Мурзалин и председатель правления PTC Holding Тимур Карабаев.

    «Важно отметить, что сейчас экономическое сотрудничество Грузии и Казахстана выходит на новый этап развития и этому свидетельствует тот факт, что в 2022 году грузооборот между странами составил 3 млн долларов и утроился за последний год. В этом смысле для правильного и грамотного развития взаимоотношений и потенциала обязательно необходимо развивать инфраструктуру в плане логистики грузоперевозок», - прокомментировал Леван Давиташвили.

    Тимур Карабаев добавил, что будущий терминал в Поти станет опорной точкой на ТМТМ, что крайне важно для казахстанских предприятий с точки зрения диверсификации логистических маршрутов.

    «Когда мы говорим о больших грузопотоках и серьезных грузоотправителях надо на кого-то и на что-то опираться. В этом смысле работа именно с портовой инфраструктурой должна быть филигранной. Она должна обеспечивать приемку, оформление, отправку грузов», - считает глава PTC Holding. По его словам, позиция компании всегда было однозначной – развивать логистическую инфраструктуру.


    Теги:
    Грузия Международная деятельность РК Строительство Международная деятельность
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