Казахстанская фристайлистка заняла шестое место в финале Кубка мира в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На горнолыжном курорте «Шымбулак» прошел финальный этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанская фристайлистка Жанбота Алдабергенова заняла шестое место в финале. Ее прыжок судьи оценили в 77.72 балла. Вторая представительница Казахстана Аяна Жолдас стала девятой с результатом 65.83.

Первое и второе место в финальном этапе Кубка мира среди женщин заняли австралийские фристайлистки Лора Пил (110,36) и Даниэль Скотт (97,99), на третьей позиции расположилась Марион Тено из Канады (93,76).

В мужских соревнованиях Казахстан представили Роман Иванов и Шерзод Хаширбаев. Роман оказался на 11-ом месте (86.71), а Шерзод - на 12-ом (81.41). Победителем среди мужчин стал швейцарец Пирмин Вернер (123,00), за ним расположился его соотечественник Ной Рот (118,55), замкнул тройку лучших канадец Эмиль Наде (96,83).

Ранее казахстанец Павел Колмаков стал серебряным призером этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине индивидуальный могул. Соревнования проходили на Шымбулаке.

Фото olympic.kz.