Казахстанская федерация футбола представит новые цифровые проекты

Yandex Qazaqstan стал официальным партнером Казахстанской федерации футбола, Казахстанской Премьер-Лиги, а также национальной сборной Казахстана. Сегодня между сторонами было подписано соответствующее соглашение, направленное на поддержку и развитие футбола в стране.

Теперь в популярных цифровых сервисах болельщики смогут еще удобнее смотреть трансляции матчей, покупать билеты, получать актуальную информацию о командах и турнирах, а казахстанский футбол благодаря новым цифровым проектам сможет значительно расширить свою аудиторию.

Фото: Yandex Qazaqstan

Матчи Казахстанской Премьер-Лиги и Кубка Казахстана теперь доступны на платформе Кинопоиск. В каждом туре Кинопоиск совместно с КФФ будет выбирать матч тура, в котором появятся специальные эксклюзивные опции для болельщиков. А следить за результатами игр станет удобнее через Яндекс Поиск — в поисковой строке уже отображаются результаты, расписание матчей, составы команд и другая важная информация.

Руководитель Yandex Qazaqstan Тимур Шалекенов отметил, что технологии компании и ее сервисы будут способствовать повышению интереса к казахстанскому футболу.

— Мы давно следим за деятельностью Казахстанской федерации футбола. В прошлом году приняли стратегию по развитию спортивного раздела внутри Кинопоиска. Для нас в приоритете — создать максимально удобные условия для зрителей и болельщиков, чтобы они могли смотреть любимые спортивные трансляции. Если внимание аудитории сейчас сосредоточено на футболе, наша задача — предложить самые интересные трансляции, будь то АПЛ, Бундеслига, Ла Лига или матчи казахстанского чемпионата. И это партнерство должно быть не формальным, а глубоким, чтобы мы присутствовали не только в трансляциях, но и непосредственно на стадионах, — подчеркнул он.

Фото: Yandex Qazaqstan

В планах сторон также разработка совместных проектов с городскими сервисами компании. В частности, обсуждаются инициативы по обеспечению транспортной доступности стадионов, развитию инфраструктуры на аренах и созданию удобной среды для болельщиков.

— Мы постараемся создать целую инфраструктуру для болельщиков, чтобы можно было удобно купить билет через нашу платформу, посмотреть матч, воспользоваться дополнительными сервисами — например, доехать до стадиона на такси или заказать еду, находясь на трибунах. Конечно, многое зависит от готовности стадионов и поставщиков питания, но как технологическая платформа мы хотим соединить все это в единое цифровое пространство. Сделаем максимум для того, чтобы поход на стадион стал еще комфортнее, — добавил глава компании.

Генеральный секретарь КФФ Давид Лория отметил, что сотрудничество с цифровыми сервисами открывает перед федерацией большие перспективы.

— Президент КФФ Марат Омаров в своей предвыборной программе обозначил приоритетами привлечение новых контрактов, инвестиций и популяризацию футбола в стране. Мы стремимся сделать футбол в Казахстане максимально доступным, технологичным и удобным для болельщиков. Это соглашение — важный шаг в этом направлении, — отметил он.

Лория также сообщил, что на Кинопоиске будут транслироваться матчи Премьер-Лиги, а игры первой, второй и женской лиг уже доступны на других платформах практически ежедневно.

— Платформа Кинопоиск дает нам дополнительную, очень технологичную площадку, которая значительно расширит аудиторию казахстанского футбола. Для нас доступность — один из главных приоритетов, — подчеркнул генсек КФФ.

По его словам, качество трансляций продолжает расти: компания, отвечающая за эфиры, работает ежедневно, и с каждым туром уровень картинки и подачи становится лучше. До мировых стандартов предстоит пройти определенный путь, но прогресс уже заметен.