Казахстанская экспозиция представлена на Международной выставке импортных товаров в Шанхае

ШАНХАЙ. КАЗИНФОРМ – Национальная экспозиция Казахстана представлена на открывшейся в пятницу в Шанхае Китайской международной импортной выставке (China International Import Expo), передает МИА «Казинформ».

В рамках экспозиции представлена продукция отечественных компаний пищевой промышленности по таким категориям, как мука, мясные консервы, молочные продукты, растительные масла, кондитерские изделия и мед, напитки и др.

Ранее заместитель директора Бюро Китайской международной импортной выставки (CIIE) Сунь Чэнхай в интервью МИА «Казинформ» сообщил, что многие товары из Казахстана стали узнаваемы и пользуются успехом на рынке Китая.

Он отметил, что казахстанско-китайские торгово-экономические отношения выдержали испытание пандемией, в этом году наблюдается позитивная динамика восстановления объемов двусторонней торговли.

«Казахстан, расположенный вдоль «Шелкового пути» и являющийся важным транспортно-логистическим хабом грузовых железнодорожных перевозок «Китай-Европа», имеет широкие возможности по выходу на рынок Китая», - подчеркнул Сунь Чэнхай.

По его словам, благодаря участию в ярмарках и онлайн-продажам повысилась узнаваемость казахстанской продукции на рынке Китая.

Согласно данным Главного таможенного управления Китая (ГТУК), внешний товарооборот КНР за первые три квартала 2021 года составил 28 трлн юаней (около 4,3 трлн долларов) с ростом на 23% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом АСЕАН продолжает оставаться крупнейшим торговым партнером Китая, объем двусторонней торговли достиг 4 трлн юаней.

Китайская международная импортное ЭКСПО – специализированная выставка, посвященная импорту, которая проводится ежегодно с 2018 года в городе Шанхай.

На III Китайской международной импортной выставке (2020 г.) власти Китая заявили о том, что планируют в течение следующих 10 лет импортировать зарубежную продукцию на сумму свыше 22 трлн долл.

В рамках третьей CIIE в 2020 году были заключены соглашения о намерениях покупки в течение года товаров и услуг на общую сумму 72,6 млрд долл.

4-я Китайская международная выставка импортных товаров и услуг проходит с 5 по 10 ноября 2021 года в Шанхае. Национальные экспозиции организовали 58 государств, 15 из которых сделали это впервые.

Территория ЭКСПО разбита на три выставочные зоны: выставка корпоративного бизнеса, национальные павильоны и демонстрационная зона Международного экономического форума «Хунцяо». Выставочная площадь корпоративного бизнеса составит 360 тыс. кв. м., которая включает следующие секции (автопром, сельскохозяйственная продукция, промышленное оборудование, медицинское оборудование, общественное здравоохранение, потребительские товары и услуги). Помимо традиционных секций, будут представлены новые тематики: низкоуглеродная энергетика и экологические технологии, биомедицина. Д ля участия в четвертой CIIE-2021 заявлено 475 экспонента и 14 региональных павильонов. Среди заявленных экспонентов - более 200 предприятий из рейтинга 500 крупнейших компаний мира и лидеров той или иной отрасли.